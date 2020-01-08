Ricardo Rodrgiuez'in menajeri Gianluca di Domenico: Oyuncum Fenerbahçe'yi istiyor

Milan'da forma giyen 27 yaşındaki İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca di Domenico, TRT SPOR'a konuştu.

Domenico, Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok istediğini belirterek, İsviçreli yıldızın yakın zamanda İstanbul'a geldiğini ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la tanıştığını kaydetti.

Transferin önünde Milan'dan kaynaklanmayan bazı engellerin bulunduğunu vurgulayan Domenico, bu engellerin Ali Koç tarafından kolayca çözebileceğini söyledi.

(TRT Spor)