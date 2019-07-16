Ricardo Quaresma, sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Quaresma, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Quaresma'nın sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.