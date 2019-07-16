16 Temmuz 2019 Salı 16:06:15 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 16:07:15
Ricardo Quaresma, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, sağlık kontrolünden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Quaresma, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Quaresma'nın sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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