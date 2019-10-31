Resmi açıklama geldi! İşte Bülent Uygun'un yeni takımı

Kayserispor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE MAÇIYLA BAŞLAYACAK

Bülent Uygun, yeni takımı Kayserispor ile ilk maçına hafta sonu Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Türkiye liginde son olarak 2017'de Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, ardından Katar'ın El-Gharafa ve El Rayyan takımlarında görev yapmıştı.