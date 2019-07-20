Renato Sanches hakkında ortaya atılan Fenerbahçe iddialarına Niko Kovac’tan yanıt geldi
Dün 2-1 biten Arsenal-Bayern Münih maçında Kovac tarafından düşünülmeyen Renato Sanches, takımda kalacak.
TM Dijital Haber Merkezi
2016’da Bayern Münih’in Benfica’dan büyük umutlarla transfer ettiği ve bonservisine o dönem 35 milyon Euro ödediği Renato Sanches hakkında ortaya atılan Fenerbahçe iddialarına Niko Kovac’tan yanıt geldi. 2017-18 sezonunu Swensea’de kiralık olarak geçiren, ardından yeniden Alman kulübüne geri dönen Sanches kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamazken, genç orta sahanın geçen sezon 24 maçta 2 gol 2 asistlik performansı yine beğenilmedi.
SANCHES GİTEMEYECEK
2021’e kadar kontratı bulunan ve Bayern Münih’in bir kez daha kiralık olarak göndermek istediği yazılıp çizilen Portekizli yıldızın bu sezon da takımda kalacağı ifade edildi. Dün oynanan Arsenal maçında 1 dakika bile şans vermediği Sanches sorusuna net yanıt Hırvat teknik adam, oyuncusu hakkında “O başka bir kulüple sözleşme imzalamayacak ve yanımızda olacak. Renato Sanches hakkında birçok haber yazılıyor. Ancak benim kararım çok net. Sanches hiçbir yere gitmeyecek" dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray, Mbaye Diagne için 14 milyon Euro istiyor
- Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile prensip anlaşmasına vardı
- Çin basını, Fred'in gelecek sezon Galatasaray forması giyeceğini yazdı
- Oğuzhan Özyakup alacakları sebebiyle Beşiktaş'a ihtarname çekti
- Galatasaray ile Genk arasındaki Samatta pazarlığında fark 1 milyon Euro'ya indi