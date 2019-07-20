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2016’da Bayern Münih’in Benfica’dan büyük umutlarla transfer ettiği ve bonservisine o dönem 35 milyon Euro ödediği Renato Sanches hakkında ortaya atılan Fenerbahçe iddialarına Niko Kovac’tan yanıt geldi. 2017-18 sezonunu Swensea’de kiralık olarak geçiren, ardından yeniden Alman kulübüne geri dönen Sanches kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamazken, genç orta sahanın geçen sezon 24 maçta 2 gol 2 asistlik performansı yine beğenilmedi.

SANCHES GİTEMEYECEK

2021’e kadar kontratı bulunan ve Bayern Münih’in bir kez daha kiralık olarak göndermek istediği yazılıp çizilen Portekizli yıldızın bu sezon da takımda kalacağı ifade edildi. Dün oynanan Arsenal maçında 1 dakika bile şans vermediği Sanches sorusuna net yanıt Hırvat teknik adam, oyuncusu hakkında “O başka bir kulüple sözleşme imzalamayacak ve yanımızda olacak. Renato Sanches hakkında birçok haber yazılıyor. Ancak benim kararım çok net. Sanches hiçbir yere gitmeyecek" dedi.