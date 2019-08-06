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06 Ağustos 2019 Salı 13:24:46 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 13:26:37

Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına 16.5 milyon avro bedelle transfer olan Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı ikinci futbolcu oldu.

Son yıllarda Türkiye'den yüksek bonservis bedelleriyle ayrılan oyuncular listesine son olarak 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı eklendi.

Trabzonspor'un altyapısında yetişen Yusuf, 16.5 milyon avro bedelle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Lille'in yolunu tuttu.

Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçen Cenk Tosun, listenin ilk sırasında yer aldı. Yusuf ise bu transferle ikinci sıraya yerleşti.

Yusuf, 16 milyon avroya Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas, Ell Ehli'ye satılan Moussa Sow ve aynı bedelle Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye'yi geride bıraktı.

- Trabzonspor'un en pahalı satışı

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un bonservisinden en fazla para kazandığı oyuncusu oldu.

Genç futbolcu, 2008 yılında Rusya'nın Rubin Kazan takımına 8.7 milyon avro bedelle satılan Gökdeniz Karadeniz'i de geçerek bordo-mavililere en fazla bonservis bedeli kazandıran futbolcu unvanını ele geçirdi.

- En yüksek bedelle satılan futbolcular

Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle satılan futbolcular şunlar: Futbolcu Takımı Transfer olduğu takım Bedeli Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22 milyon avro Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille 16.5 milyon avro Badou Ndiaye Galatasaray Stoke City 16 milyon avro Eljif Elmas Fenerbahçe Napoli 16 milyon avro Moussa Sow Fenerbahçe El-Ehli 16 milyon avro Elvir Balic Fenerbahçe Real Madrid 15,6 milyon avro Cengiz Ünder Medipol Başakşehir Roma 13,4 milyon avro Demba Ba Beşiktaş Shanghai Shenhua 13 milyon avro Simon Kjaer Fenerbahçe Sevilla 12,5 milyon avro Bruma Galatasaray RB Leipzig 12,5 milyon avro Jay Jay Okocha Fenerbahçe Paris Saint Germain 12,4 milyon avro Arda Turan Galatasaray Atletico Madrid 12 milyon avro Nicolas Anelka Fenerbahçe Bolton Wanderers 12 milyon avro Ozan Kabak Galatasaray Stuttgart 11 milyon avro Emmanuel Emenike Fenerbahçe Spartak Moskova 10 milyon avro  (AA)

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