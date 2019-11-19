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19 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 00:01:07

Rekor kırdılar

A Milli Futbol Takımı, tarihinin en iyi grup performansıyla EURO 2020'ye katıldı. Şenol Güneş idaresinde 10 maçta 23 puan toplayan milliler, 2,3 puan ortalaması elde etti.

GÜNEŞ

■ 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nu 2-0'lık Andorra galibiyetiyle tamamlayarak, tarihinin en iyi grup performansını elde ederek, turnuvada mücadele etme şansını yakaladı. Oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan ve de grubu 25 puanlı Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, topladığı 23 puanla, maç başı 2,3 puan ortalamasını tutturdu.

DAHA İYİSİ OLMADI

■ DAHA önce 4 kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Türkiye, EURO 96'ya 8 maçta 15 puan (1,87 puan ortalaması), EURO 2000'e 8 maçta 17 puan (2,12 puan ortalaması), EURO 2008'e 12 maçta 24 puan (2 puan ortalaması) ve EURO 2016'ya da 10 maçta 18 puan (1,8 puan ortalaması) toplayarak katılmıştı. Ay-yıldızlı ekip, Şenol Güneş ile 2002 Dünya Kupası öncesindeki eleme grubunda da 10 maçta 21 puan (2,1 puan ortalaması) toplamıştı.

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