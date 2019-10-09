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09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:44:50

Reçete: Yeni sistem

Terim, bu sezon oynanan 10 resmi maçın 5’inde gol atamayan ve ligde averajı 0 olan SarıKırmızılı ekibin bu sıkıntısını çözmek için revizyona gidecek. 4-3-3 sistemine dönecek olan tecrübeli hoca, Nzonzi, Lemina ve Seri’den oluşan bir orta saha ile sahaya çıkacak.

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, son 30 yılın en kötü sezonunu yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 34 maçta 72 kez fileleri havalandırıp 2.12 gol ortalamasını yakalayan Sarı-Kırmızılılar, son 3 resmi maçında Fenerbahçe, Paris Saint Germain ve Gençlerbirliği’ne gol atamayıp, kalesini de ligde 6 kez gole kapatamayınca 0 averajda kaldı. Takımının gol atamamasının yanı sıra yeterince pozisyona da girememesi, teknik direktör Fatih Terim’i çileden çıkarttı. Başarılı teknik adam, özellikle Gençlerbirliği maçı sonrası bazı kararlar aldı.

BELHANDA YEDEK KALACAK

 ■ POZİSYON sorununu öncelikle sistem değişikliğiyle çözmeyi hedefleyen Fatih Terim’in, orta sahada yeni transferler Nzonzi, Lemina ve Seri’ye şans vermesi bekleniyor. Bu 3’lünün bir arada oynaması halinde PSG maçında vasatı aşmasına rağmen Belhanda ilk 11’de yer alamayacak. Terim 4-3-3 sistemine geçecek ve ileride Babel, Feghouli ve Falcao üçlüsünü oynatacak. Tecrübeli hocanın, böylelikle gol yollarında rakibi açacak pozisyonlara girilmesini sağlamak istediği ifade edildi.

REVİZYON YAPACAK

 ■TERİM’İN milli aradan sonra Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada takımda revizyon yapacağı da öğrenildi. Belhanda’nın yanı sıra savunmada aksayan Nagatomo’nun kesik yiyeceği ve yerine Ömer Bayram’ın formayı teslim alacağı öğrenildi. Mariano, Babel ve Feghouli gibi oyuncuları sert bir şekilde uyaracağı ifade edilen başarılı teknik adamın, oyuncularından biran önce kendilerine gelmelerini isteyeceği kaydedildi. Terim’in, Ocak ayında da birkaç oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı da gelen haberler arasında.

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