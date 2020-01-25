25 Ocak 2020 Cumartesi 09:14:00 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 09:16:42
Real Sociedad, Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile temasa geçti
İSPANYA La Liga takımı Real Sociedad, Vedat Muriqi’yi transfer etmek için Fenerbahçe ile temasa geçti.
İngiltere’den Burnley ve Tottenham başarılı golcüyü isteyen diğer ekipler. Sarı-Lacivertli Yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu devre arasında satmak istemiyor. Hatırlanacağı üzere bundan bir süre önce Vedat, menajerine talimat vererek sezon sonuna kadar kendisine teklif getirmemesini istemişti. Aklında sadece şampiyonluk var.
(Akşam)
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