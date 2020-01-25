Real Sociedad, Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile temasa geçti

İngiltere’den Burnley ve Tottenham başarılı golcüyü isteyen diğer ekipler. Sarı-Lacivertli Yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu devre arasında satmak istemiyor. Hatırlanacağı üzere bundan bir süre önce Vedat, menajerine talimat vererek sezon sonuna kadar kendisine teklif getirmemesini istemişti. Aklında sadece şampiyonluk var.

(Akşam)