Real Madrid'in Eljif Elmas'ı istediği ortaya çıktı

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın İtalya'daki haklarını elinde bulunduran menajer George Gardi, İtalyan basınına konuştu.

Eljif'in Ancelotti ile gelişeceğini söyleyen menajer, "Takım arkadaşlarına göre idmanlarda biraz geride, geç başladı ancak şu anda önemli bir gelişme gösterdi. O modern bir orta saha oyuncusu. Fiziksel ve teknik kalite olarak harika, birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Ancelotti ile birlikte de sürekli gelişiyor. Eljif, Ancelotti'nin oyun ile ilgili önerilerini dinliyor ve çok mutlu" ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL, TOTTENHAM, REAL MADRID"

Napoli'den önce dev kulüplerin de Makedon oyuncuyu istediğini kaydeden Gardi, "Şampiyonlar Ligi finalisti Liverpool ve Tottenham ile birlikte İspanya'dan Real Madrid'in de içinde olduğu büyük takımlar onunla ilgilendi. Napoli'ye transfer kolay olmadı" dedi.

Eljif'in gelişime açık bir oyuncu olduğunu da vurgulayan menajer, "Eljif gelecekte çok daha iyi olacak ancak şu anda da önemli bir futbolcu. Karakterli, hırslı bir oyuncu, gelişecek. Napoli'ye gelmek onun için çok pozitif bir hamle oldu çünkü ona inanan ve çok şeyler verebilecek bir teknik adamla çalışacak" diye konuştu.

Eljif Elmas, 16 milyon euroya transfer olduğu Napoli'nin Marsilya ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de çıktı ve ilk yarıda oynadığı oyunla da göz doldurdu. (Sporx)