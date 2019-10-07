Real Madrid'de Galatasaray maçı öncesi 6 oyuncu sakat!

Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim'de Galatasaray'la karşılaşacak Real Madrid, İspanya Ligi'nde milli ara öncesinde fırtına gibi esti ve liderliğini sürdürdü.

Önceki gün sahasında bu sezonun flaş ekiplerinden Granada'yı 4-2 yenen Real'de yeni transfer Eden Hazard, Los Galacticos'taki ilk golünü attı. Ancak 18 puanla La Liga'da zirvede yer alan ekipte Toni Kroos ve Bale sakatlandı.

İki yıldızın son durumları hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, takımdaki diğer sakatlar ise kaleci Courtois, Asensio, Mendy ve Nacho!