07 Kasım 2019 Perşembe 18:53:13 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 19:00:21
Real Madrid mağlubiyeti sonrası şok paylaşım
Galatasaray League of Legends takımın eski koçu Jake "Mora" Hammon, 6-0'lık Real Madrid mağlubiyetinin ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Real Madrid karşısında aldığı 6-0'lık hezimetin ardından kulübün eski antrenöründen de flaş bir paylaşım geldi.
Galatasaray Espor şubesinde League of Legends takımının eski koçu Jake "Mora" Hammond, geçen yıl sarı-kırmızılı takımdan uzun süre maaş alamadığını söyledi.
Galatasaray'ın 6-0'lık maç sonu paylaşımını alıntılayan Hammond, "Oof. Bu yıl ödeme almadığım her ay için 1 gol olmuş" mesajını yolladı.
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