Real Madrid devlerin gözdesini transfer ediyor

Manchester United'dan Paul Pogba ve Tottenham'dan Christian Eriksen ile ilgilenen Real Madrid, listesine yeni bir ismi dahil etti.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Madrid ekibinin, Sporting'in orta saha oyuncusu Bruno Fernandes için harekete geçtiği belirtildi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Real Madrid, 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilenmesine karşın Sporting'in talep ettiği 70 milyon euroyu ödemek istemiyor. Portekiz ekibinin indirim yapması halinde transferin gerçekleşebileceği kaydedildi.

Sampdoria'dan 2017 yılında Portekiz ekibine transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 53 maçta 32 gol attı ve 18 asist yaptı.

(Sporx)