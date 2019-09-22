Rami'nin hatası Fransa'da manşetleri süsledi

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, haftaya Galatasaray'la oynanacağı derbi öncesi haftayı moralli kapattı. Fenerbahçe'de yaptığı hata nedeniyle takımının gol yemesine neden olan Adil Rami ise eleştirilerin odağında yer alan isim oldu.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın mücadelenin ikinci yarısında oyundan aldığı tecrübeli stoper, ülkesi Fransa'da da gündem oldu.

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil" başlığı ile verdiği haberde oyuncunun ilk maçında yaptığı büyük hatalara dikkati çekti.

RMC Sport ise oyuncunun ikinci yarının başında oyundan alındığına vurgu yaparak "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" başlığını kullandı. Haberde, Fransız futbolcunun başarılı bir başlangıç yapamadığı belirtildi.

Onze Mondial, "Defansta ağır bir hata yapan Adil Rami, takımının gol yemesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Football.fr adlı site ise tecrübeli stoperin hatasını 'FELAKET' olarak niteledi ve haberi "Adil Rami'nin Fenerbahçe'deki felaket pası" başlığı ile duyurdu.

(Fotomaç)