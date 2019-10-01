Ramil Guliyev adını finale yazdırdı

KATAR’IN başkenti Doha’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’ndaki madalya umutlarımızdan Ramil Guliyev, 200 metrede adını finale yazdırdı. Yarı finalin ilk serisinde koşan milli atlet, 20.16’lık derecesiyle yarışı 2’nci sırada tamamlayıp final biletini kaptı. Ramil’in yer aldığı ilk seriyi Büyük Britanyalı Adam Gemili, 20.03’le birinci bitirdi. 200 metrede final yarışı bu akşam saat 22.40’ta koşulacak. Dünya şampiyonu unvanını korumak istediğini belirten Ramil Guliyev, “Hedefim üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak. Kendime güveniyorum. Türk milletinin dualarını bekliyorum” diye konuştu.