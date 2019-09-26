Rami yedeğe çekiliyor

GÜNEŞ

■ Ankaragücü maçında yaptığı hatayla rakibin attığı gole neden olan Rami’nin kızağa çekileceği ve yerine Serdar Aziz’in forma giyeceği bildirildi. Rami’nin henüz olarak hazır olmadığını gören Yanal’ın bu kararı aldığı ifade edildi. G. Saray’dan ayrılıp Sarı-Lacivertliler’in kadrosuna katılan Serdar’ın Zanka ile birlikte stoper ikilisini oluşturacağı kaydedildi.