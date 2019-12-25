25 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 23:22:40
Rami ve Douglas hayal kırıklığı
FENERBAHÇE ve Beşiktaş’ta iki futbolcu büyük hayal kırıklığı yarattı.
Güneş Spor
Fenerbahçe’nin büyük transfer ettiği stoper Adil Rami, en kötü yeni transfer oldu. İstenileni veremeyen Rami, fazla şans bulamazken, 3 maçta forma giyip 241 dakikada gole katkı yapamadı. Beşiktaş’ta ise teknik direktörAvcı'nın gözüne giremeyen Douglas sakatlanıp ilk yarıyı kapattı. Barcelona’dan alınan oyuncu sadece 4 maçta şans bulup 216 dakikada skora katkı sağlayamadı.
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