Rami ve Douglas hayal kırıklığı

Güneş Spor

Fenerbahçe’nin büyük transfer ettiği stoper Adil Rami, en kötü yeni transfer oldu. İstenileni veremeyen Rami, fazla şans bulamazken, 3 maçta forma giyip 241 dakikada gole katkı yapamadı. Beşiktaş’ta ise teknik direktörAvcı'nın gözüne giremeyen Douglas sakatlanıp ilk yarıyı kapattı. Barcelona’dan alınan oyuncu sadece 4 maçta şans bulup 216 dakikada skora katkı sağlayamadı.