Rami geldi sıra Gustavo’da

GÜNEŞ

■FENERBAHÇE, stoperini Fransa’da buldu... Sadık ve Serdar’ın yetersiz performansları nedeniyle defansı güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, ilk olarak Zanka’yla sözleşme imzalamıştı. Sarı-Kanarya Danimarkalının parteri olarak da Fransız yıldız Adil Rami ile anlaştı... 33 yaşındaki stoper, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Bonservisi elinde olan Rami, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve tetkiklerde bir sıkıntıya rastlanmaması halinde 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

MARSİLYA İLE SON KEZ GÖRÜŞÜLECEK

■SARI-LACİVERTLİLER, Rami’nin ardından orta saha transferine yönelecek... Gündemde olan Luiz Gustavo için Marsilya ile bu hafta son bir görüşme gerçekleştirilecek ve Brezilyalı oyuncu da 30 Ağustos’a kadar İstanbul’a getirilecek ve resmi sözleşme imzalanacak. Sambacı ile de 3 yıllık mukavele yapılması planlanıyor. Gustavo ile her konuda anlaşıldığı ve Marsilya’nın ikna edilmeye çalışıldığı gelen bilgiler arasında... F.Bahçe Rami ve Gustavo’nun ardından kalan sürede 2 takviye daha yapacak.