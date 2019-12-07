'Rakibiniz kadar güçlüsünüz'

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’IN canlanması halinde Fenerbahçe’nin de canlanacağını savunan Cengiz, “Fenerbahçe’nin de Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Erzurum'un, Eskişehir'in canlanması demek. Spor dünyamızda mutlaka bu hareketliliğin, camialar arasında saygı ve sevginin gelişmesi şart. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Sakaryaspor, Göztepe, Konyaspor toplumun itici güçleridir. Diğer camialar güçlendikçe biz güçleniriz. Bu sözde çok samimiyim. Onların zayıflaması beni mutsuz eder” şeklinde konuştu.

KEŞKE DROGBA OLSA

■ RİVA’DAKİ projenin Sarı-Kırmızılı kulübe getirisinin ardından, yıldız futbolcuların transfer edilip edilmeyeceği yönündeki soruya başkan Cengiz, “Keşke bildiğimiz Sneijder, Drogba olsa da tekrar onlarla beraber çalışsak. Büyük takımlar en az 1-2 dünya çapında yıldız ile yürür. Gerisini sahada ölümüne koşan, 90 dakika kutsal forma için ölümüne mücadele ruhuna sahip insanlar yürütür” diye cevap verdi.