GÜNEŞ

■ A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ve Moldova maçları öncesinde açıklamalarda bulundu. Hiçbir rakibi hafife almamaları gerektiğinin altını çizen Güneş, “Bizden de çok şey beklendiğinin farkındayım. 4 maçı geride bıraktık. Yeniden yarışta başlayabilmek için ayrı bir heyecanımız var. Her maç önemli. Anadolu’da başlayan yürüyüşümüz İstanbul’da devam edecek. Destek bekliyorum herkesten. Tüm kulüplerimiz önemli ama bu milli takım daha önemli” ifadelerini kullandı.

FAVORİ FRANSA

■ GÜNEŞ şöyle devam etti: “Başarmak ve paylaşmak istiyoruz, hedefimiz budur. Herkes bu konuda el birliğiyle çalışıyor. Nasıl olsa kazanırız düşüncesini kimsede görmek istemiyoruz. Kendi futbolumuzu en üst seviyede oynayacağız. Andorra ve Moldova maçları ikisi de çok önemli. Her iki maçı da kazanmadan gidemeyiz. Ne olursa olsun bizim asıl rakibimiz İzlanda. Yensek veya berabere kalsak çıkma şansımız daha yüksek. Ama öncelik cumartesi. Favori Fransa, sonra biz geliyoruz.”