Radamel Falcao'ya en iyi teklif Galatasaray'dan

Monaco ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Falcao hakkında Fransız kulübünün kararı belli oldu. Monaco, maliyetinin yüksek olması nedeniyle Falcao’nun ayrılmasına sıcak bakıyor. Monaco’nun gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Öte yandan Le10Sport’ta yer alan habere göre; Falcao, ayrılmayı kabul etti. Porto ile birlikte G.Saray’ın oyuncuyla ilgilendiği ancak yıldız golcünün yıllık 9 milyon euroluk maaşını her iki kulübün de ödeyemeyeceği, bunun için de formül arandığı kaydedildi.

AİLEMİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM!

Galatasaray’ın gündeminde yer alan Radamel Falcao, Kolombiya’da yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili şunları söyledi: Ailemi ve kariyerimi düşünmek zorundayım. Profesyonelce bir karar almam gerekiyor. Millonarios’ta oynama hayalim var ama şu anda Avrupa’da devam etmek istiyorum. Kızlarımızın nerede eğitim alacaklarına eşimle birlikte karar vermeliyim. Birkaç teklif var ama Monaco ile sözleşmem devam ediyor ve oraya katılmam gerekiyor. Sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

6-7 MİLYON SEVİYESİNDE

Falcao’nun ülkesi Kolombiya’da çıkan haberlerde ise Galatasaray’ın en iyi teklifi yapan kulüp olduğu belirtildi. Kimsenin 9 milyon euro maaş vermeye yanaşmadığı belirtilen Falcao konusunda Sarı-Kırmızılılar’ın 6-7 milyon euro seviyelerine çıktığı kaydedildi. Kariyerine River Plate takımında başlayan Falcao, Porto, Atletico Madrid, Monaco, M.United ve Chelsea gibi takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcunun Monaco ile 2020 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Sonrasında serbest kalacak.

(Akşam)