Radamel Falcao'nun transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı iddia edildi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in "17-18 gündür ağrılarım var diye antrenmana çıkmıyor" dediği Radamel Falcao’nun, transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı ileri sürüldü.
Galatasaray ligde 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı ama Falcao krizi ile kulüpte neşeler kaçtı. Terim, Sivas maçının ardından Kolombiyalı golcü için “Bugün konuştum. ‘Ağrım var’ dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana da çıkmıyor. Müsait olursa Falcao’yu Şampiyonlar Ligi maçında oynatmak isterim” demişti.
1 EKİM’DEKİ TAKSİT ÖDENMEDİ
Terim’in sitem dolu bu sözlerinin ardında yatan gerçeğin ise çok farklı olduğu ileri sürüldü. Galatasaray’a yıllık 5 milyon euroya imza atan Falcao, 2 milyon euroyu peşin adı. Kalanı ise taksitlerle alacak olan Falcao’ya 1 Ekim’de alması gereken ödemenin yapılmadığı, krizin de bu nedenle çıktığı iddia edildi.
(Star)
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