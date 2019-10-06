06 Ekim 2019 Pazar 09:29:14 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 09:32:13
Radamel Falcao'nun müzmin sakatlığı mı var?
Falcao'nun ligde iki maç üst üste oynamaması 'müzmin sakatlığı mı var' sorularını beraberinde getirdi.
GÜNEŞ
PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında aşil tendonunda ağrı hissettiğini söyleyen Rademel Falcao tedavisine başlandığı belirtilmiş, Terim de Kolombiyalı golcüyü Gençlerbirliği kafilesine dahil etmemişti. F.Bahçe derbisinde ise 90 dakika sahada kalan Falcao'nun ligde iki maç üst üste oynamaması 'müzmin sakatlığı mı var' sorularını beraberinde getirdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Özcan Deniz evini eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı! Özcan Deniz'in yeni evinin kirası dudak uçuklattı!