Radamel Falcao'nun müzmin sakatlığı mı var?

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PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında aşil tendonunda ağrı hissettiğini söyleyen Rademel Falcao tedavisine başlandığı belirtilmiş, Terim de Kolombiyalı golcüyü Gençlerbirliği kafilesine dahil etmemişti. F.Bahçe derbisinde ise 90 dakika sahada kalan Falcao'nun ligde iki maç üst üste oynamaması 'müzmin sakatlığı mı var' sorularını beraberinde getirdi.