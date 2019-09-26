Radamel Falcao'nun Fenerbahçe'ye boşu yok

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, büyük maçlarda sergilediği etkili performansla dikkat çekiyor. Kolombiyalı futbolcu, geçmişte formasını giydiği Monaco, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea ve Porto'dayken zorlu rakiplere karşı birçok kez fileleri havalandırdı.

Stres anlarıyla iyi başa çıkan, kritik anlarda sahneye çıkarak maçın gidişatını değiştirebilen santrforlardan biri olan Falcao, büyük maçlardaki büyük tecrübesiyle cumartesi günkü maça ayrı bir motivasyonla hazırlanıyor. Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Borussia Dortmund, Marsilya, PSG, Arsenal ve Lyon gibi ekiplere zamanında attığı gollerle büyük sıkıntı yaratan futbolcunun, Monaco forması giydiği 2016-17 sezonunda Fenerbahçe karşısındaki performansı da dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda İstanbul'daki ilk maçta fileleri havalandıran yıldız futbolcu, rövanşta ise hem gol atıp, hem asist yaparak iki maçın da sonucunu belirleyen isim olmuştu. Fenerbahçe maçına salonda özel oalrak hazırlanan Falcao'nun yine fileleri havalandırmak istediği ve taraftarlara özel hediye vermek istediği kaydedildi.

İSTANBUL ALIŞKANLIĞI

Falcao'nun, Galatasaray'ın bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı da geçmişteki karşılaşmalarda skorer yönüyle ortaya çıkması dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlılara karşı Porto, Monaco ve Atletico Madrid formalarıyla sahaya çıkan oyuncunun, Kartal'a 5 maçta 4 gol, 1 asisti bulunuyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 7 maçta 6 gol, 2 asisti olan Falcao, İstanbul ekiplerine karşı adeta coşuyor.

Younes Belhanda'yı maske ile son iki idmanda deneyecek olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbide forma vereceği 10 ismi belirledi.

A PLANI

Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Nzonzi, Seri, Belhanda; Feghouli, Babel, Falcao

Kulübe: Andone ya da Lemina

B PLANI

Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Nzonzi, Seri, Ömer; Feghouli, Babel, Falcao

Kulübe: Belhanda-Andone ya da Lemina

(Sporx)