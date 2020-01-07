Radamel Falcao'dan transfer açıklaması: İz bırakmadan ayrılmak istemiyorum

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Falcao son günlerde çıkan transfer haberlerine noktayı koydu.

Yıldız golcü, "Galatasaray'da müthiş bir sevgi seliyle karşılaştım. Burada iz bırakmadan ayrılmak istemiyorum. Gollerimle adımdan söz ettireceğim" dedi.

Falcao sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında fazla forma giyemememişti.

TERİM, ÖZEL PROGRAM VERDİ

Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Falcao'ya Terim'in özel bir program verdiği öğrenildi.Kolombiyalı futbolcunun 2. yarıya daha güçlü girmesini isteyen Terim'in kendisiyle özel olarak görüştüğü ortaya çıktı.

İkinci yarıda performansı en çok merak edilen oyuncuların başında kuşkusuz Radamel Falcao geliyor. Büyük umutlarla transfer edilen, ancak ilk yarıda sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen Kolombiyalı golcü için devre arası ilaç gibi geldi. Son haftalarda sahada kaldığı süreyi 90 dakikaya kadar çıkarsa da, ikili mücadeleye girme konusunda sıkıntılar yaşayan Falcao, yağmur altındaki idmanlarda güç ve kondisyon çalışmaları yapıyor.

Radamel Falcao, sezonun ilk bölümünde 11 maça çıkarken, 723 dakikada 4 gol kaydetmişti.

(Sabah)