  • Bist 100
    122142
  • Dolar
    5,9448
  • Euro
    6,5556
  • Altın
    299,5530
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyareti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyareti
İsrail'den Filistin'e ait askeri noktaya hava saldırısı! İsrail'den Filistin'e ait askeri noktaya hava saldırısı!
Bakan Soylu Elazığ'da yaşananları anlattı ve ekledi: İstanbul’da 7.5'luk deprem senaryosunu ciddi bir şekilde çalışıyoruz Bakan Soylu Elazığ'da yaşananları anlattı ve ekledi: İstanbul’da 7.5'luk deprem senaryosunu ciddi bir şekilde çalışıyoruz
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert cevap Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert cevap
Beyoğlu'nda silahlı yaralama! Beyoğlu'nda silahlı yaralama!
Adem Büyük: Zor bir deplasmanı kolay hale çevirdik Adem Büyük: Zor bir deplasmanı kolay hale çevirdik
Fernando Muslera: Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır Fernando Muslera: Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır
Radamel Falcao'dan sakatlık açıklaması: Risk almak istemedim Radamel Falcao'dan sakatlık açıklaması: Risk almak istemedim
Fatih Terim'den oyuncularına övgü dolu sözler: Çok istekli bir Galatasaray vardı Fatih Terim'den oyuncularına övgü dolu sözler: Çok istekli bir Galatasaray vardı
Aykut Kocaman'dan hakem isyanı: İşgüzarlık yapıyorlar Aykut Kocaman'dan hakem isyanı: İşgüzarlık yapıyorlar
Enkaz altında birbirlerine destek olup kurtuldular! 2 oğlu ile enkaz altında kalan Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik yaşadıklarını anlattı... Enkaz altında birbirlerine destek olup kurtuldular! 2 oğlu ile enkaz altında kalan Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik yaşadıklarını anlattı...
ABD'deki 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat adaylar Biden ve Sanders anketlerde yarışı önde götürüyor ABD'deki 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat adaylar Biden ve Sanders anketlerde yarışı önde götürüyor
AFAD açıkladı: 826 artçı deprem meydana geldi AFAD açıkladı: 826 artçı deprem meydana geldi
Elazığ'daki deprem sonrası gelişmelerde son durum! AFAD: 826 artçı deprem meydana geldi Elazığ'daki deprem sonrası gelişmelerde son durum! AFAD: 826 artçı deprem meydana geldi
Hatay'da nargile kömüründen sızan gazla 2 kişi zehirlenerek yaşamını yitirdi Hatay'da nargile kömüründen sızan gazla 2 kişi zehirlenerek yaşamını yitirdi
Hatay'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Hatay'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
MSB'den açıklama: Terör örgütü Azez'de 7 masum sivili katletti MSB'den açıklama: Terör örgütü Azez'de 7 masum sivili katletti
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 5 adet füzeyle saldırı Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 5 adet füzeyle saldırı
Başkan Erdoğan Cezayir'de duyurdu! 'Adımını attık' Başkan Erdoğan Cezayir'de duyurdu! 'Adımını attık'
Binali Yıldırım, Doğanyol'da depremzedeleri ziyaret etti Binali Yıldırım, Doğanyol'da depremzedeleri ziyaret etti
Şenol Fidan'dan Hüseyin Göçek'e tepki Şenol Fidan'dan Hüseyin Göçek'e tepki
Ağrı'da çığ altında kalmıştı! Köylüler tarafından kurtarıldı Ağrı'da çığ altında kalmıştı! Köylüler tarafından kurtarıldı
Galatasaray'dan depremzedeler için yardım kampanyası Galatasaray'dan depremzedeler için yardım kampanyası
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göztepe maçı sonrası isyan etti Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göztepe maçı sonrası isyan etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ocak 2020 Pazar 22:03:54 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 22:04:54

Radamel Falcao'dan sakatlık açıklaması: Risk almak istemedim

Galatasaray'da Radamel Falcao, Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada sakatlık geçiren Radamel Falcao, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Radamel Falcao, "3 puan çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum, tüm arkadaşlarımı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Hem attığım gol, hem de 3 puan için çok mutluyum" sözlerini kullandı.

Sakatlığı ile ilgili olarak, "Bir rahatsızlık hissettim, çok fazla devam edip risk almak istemedim. MR'a girip, ne olduğuna bakacağız" dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ