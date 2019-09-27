Radamel Falcao'dan Luiz Gustavo'ya büyük üstünlük

Radamel Falcao ile Luiz Gustavo bu kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde birbirlerine rakip olacak.

Fransa'da eski takımları Monaco ve Marsilya'da 3 kez karşı karşıya gelen iki yıldız, Türk Telekom'da bu kez kozlarını paylaşacak.

Daha önce karşılaştıkları 3 maçta 3 gol atmayı başaran Falcao, bu kez de Galatasaray forması ile Gustavo'yu mat etmek istiyor.