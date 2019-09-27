27 Eylül 2019 Cuma 13:32:56 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 13:34:54
Radamel Falcao'dan Luiz Gustavo'ya büyük üstünlük
Haftasonu oynanacak Galatasaray - Fenerabahçe derbisi öncesinde Falcao ve Gustavo'nun geçmiş yıllarda oynadıkları takımlardaki rekabeti ortaya çıktı.
Radamel Falcao ile Luiz Gustavo bu kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde birbirlerine rakip olacak.
Fransa'da eski takımları Monaco ve Marsilya'da 3 kez karşı karşıya gelen iki yıldız, Türk Telekom'da bu kez kozlarını paylaşacak.
Daha önce karşılaştıkları 3 maçta 3 gol atmayı başaran Falcao, bu kez de Galatasaray forması ile Gustavo'yu mat etmek istiyor.
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