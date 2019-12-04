04 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 23:23:16
Radamel Falcao'da son 2 hafta
PAZARTESİ günü Florya’da idmanlara başlayan Radamel Falcao için sağlık heyeti ile özel bir toplantı yapıldı ve Kolombiyalı oyuncuya 2 hafta daha süre verildi.
GÜNEŞ
■ Ancak, teknik direktör Fatih Terim, Falcao iyileşse dahi oyuncuya ilk yarının kalan 4 maçında 11’de görev vermeyecek. 33 yaşındaki süper starla birebir görüşen tecrübeli çalıştırıcı, bu kararını da kendisine iletti. Falcao iyileşse bile ilk yarı boyunca yedek kulübesinde bekleyecek.
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