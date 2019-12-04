Radamel Falcao'da son 2 hafta

GÜNEŞ

■ Ancak, teknik direktör Fatih Terim, Falcao iyileşse dahi oyuncuya ilk yarının kalan 4 maçında 11’de görev vermeyecek. 33 yaşındaki süper starla birebir görüşen tecrübeli çalıştırıcı, bu kararını da kendisine iletti. Falcao iyileşse bile ilk yarı boyunca yedek kulübesinde bekleyecek.