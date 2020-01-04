Radamel Falcao vatandaşı Murillo'yu Cimbom'a getiriyor

GALATASARAY’A ikinci Kolombiyalı... Sezon başında dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao’yu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, şimdi de El Tigre’nin referansıyla Jeison Murillo’yu transfer ediyor. Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giydikten sonra sezon başında İtalya ekibi Sampdoria’nın yolunu tutan 27 yaşındaki oyuncu, aradığını bulamadı. 2023 yılına kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan Kolombiyalı stoper için Galatasaray’ın teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

G.SARAY’A GELMEYE SICAK

Sampdoria’ya gelmeden önce Valencia, Barcelona ve Inter formaları giyen Murillo’nun Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı ve bunda da en büyük faktörün Falcao olduğu belirtildi. Cim Bom’un oyuncuya yarım sezonluğuna 750 bin euro ücret vereceği öğrenildi. İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray, gelecek cevaba göre stoper hamlesini netleştirecek. Murillo’nun stoper dışında sağ bekte de görev yapabilmesi Sarı-Kırmızılılar için transferi cazip kılan bir başka özelliğini oluşturuyor.

TÜRKİYE’DE BULUŞUYORLAR

Sarı-Kırmızılılar’ın bu transfer hamlesini Kolombiya basını da doğruladı. Ülkenin önde gelen basın organlarından olan alertabogota, Galatasaray’ın Murillo transferinde sona yaklaştığını duyurdu. Kolombiya basını, Murillo’nun Sampdoria’da mutsuz olduğunu ve Falcao’nun daveti üzerine Türkiye’ye gitmeyi kabul ettiğini yazdı. Okuyucularına haberi “Falcao ve Murillo G.Saray’da buluşuyor” diye duyuran alertabogota, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık oynayacağı bilgisini de verdi.

(Akşam)