Radamel Falcao transferinde gerçek ortaya çıktı

AKŞAM

Kolombiyalı golcüyle imzalar atılalı çok olmuş! Radamel Falcao’nun ülkesini Kolombiya, bu transfer sürecini yakından takip ediyor ve basında da tüm gelişmeler bildiriyor. Son olarak Falcao ve Galatasaray’ın anlaşmasının, 29 Temmuz’da tamamlandığı, resmi açıklamanın 23 gün sarkmasının ise birtakım problemlerden kaynaklandığı aktarıldı. Kolombiya basınında, Sarı-Kırmızılı taraftarların Falcao ile ilgili sosyal medyada her gün paylaşım yapmasına da geniş yer verildi.

PİYASASINDA DEĞİŞİM YARATTI

Falcao ile anlaşılması sonrasında açıklama yapılamamasıyla ilgili Kolombiya’dan yansıyan bilgi ise şöyle; 20 günü aşan bir açıklanamama dönemi ve sezonda 5.5 milyon euro kazanacağı 3 yıllık anlaşma, 29 Temmuz’da yapıldı. O andan itibaren sosyal medya dahil olmak üzere birçok etken piyasada fark yapmasını sağladı. Galatasaray yöneticisi ile Radamel’in fotoğraflarının çıkması da Monaco’nun elini güçlendirdi. Ve Falcao o ara sakatlandı.

PİYASASINDA DEĞİŞİM YARATTI

Devamında da şu detaylar var; Bir süredir devam eden ve şu anda bekleyiş yaşayan G.Saray taraftarları, belki de saatleri sayıyor. Birçok kaynak, Falcao’nun özel uçakla iniş yapacağını paylaştı. Galatasaray taraftarlarının bekleyişi, çılgına döndüren bir hikayeye dönüştü. Öte yandan Falcao, son olarak Galatasaray’da uzun yıllardır tercümanlık yapan ve teknik ekipte yer alan Mert Çetin’i de takibe aldı. Birçok Galatasaraylı ve Falcao, Instagram’da arkadaşlık kurdu.