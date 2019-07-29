Radamel Falcao teklifi doğruladı

Söz konusu haberde Galatasaray’ın Falcao’ya yıllık 5 milyon euro teklifte bulunduğu da yazılırken, Falcao’nun geleceğinin kısa sürede netlik kazanacağı, Monaco ile sözleşmesi devam eden Falcao’nun teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi. Menajer Ahmet Bulut, yüksek maliyeti nedeniyle Monaco’nun da elden çıkarmak istediği Falcao’yu bedelsiz G.Saray’a getirmek için çaba harcayacak.

(Akşam)