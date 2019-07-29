29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:38:17 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:39:28
Radamel Falcao teklifi doğruladı
ANTENA 2’de yayınlanan habere göre; Falcao geleceğiyle ilgili olarak bazı kulüplerin tekliflerini doğrularken herhangi bir takım ismi vermekten kaçındı.
Söz konusu haberde Galatasaray’ın Falcao’ya yıllık 5 milyon euro teklifte bulunduğu da yazılırken, Falcao’nun geleceğinin kısa sürede netlik kazanacağı, Monaco ile sözleşmesi devam eden Falcao’nun teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi. Menajer Ahmet Bulut, yüksek maliyeti nedeniyle Monaco’nun da elden çıkarmak istediği Falcao’yu bedelsiz G.Saray’a getirmek için çaba harcayacak.
(Akşam)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT