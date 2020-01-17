17 Ocak 2020 Cuma 12:37:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 12:38:07
Radamel Falcao sonunda isyan etti: 'İstediğim pasları alamıyorum'
Çaykur Rizespor maçında istediği pasları alamayan Radamel Falcao’nun konuyla ilgili yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. Teknik kadro ise Rize deplasmanında özellikle savunma arkasına koşu yapacak oyuncu eksikliğinin hissedildiği noktasında birleştikleri öğrenildi.
Onyekuru ve Sekidika’nın takıma katılmasıyla beraber bu sorunun ortadan kalkacağı görüşünün savunulduğu bildirildi.
Falcao bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 4 gol kaydetti. Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'la Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Fanatik)
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