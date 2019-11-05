Radamel Falcao sessizliğini bozdu! Sakatlık açıklaması...

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sakatlık durumu ve Real Madrid maçı hakkında açıklama yaptı.

İspanya'da bir televizyon programına konuşan Radamel Falcao, Real Madrid maçından iyi bir skor almak istediklerini söyledi.

"Tedavin nasıl gidiyor?" sorusunu yanıtlayan Falcao, "Çok iyi, teşekkürler. İyileşiyorum." şeklinde yanıt verdi.

"İYİ BİR SONUÇ ALMAYI UMUYORUZ"

Falcao, Real Madrid maçı hakkında ise "Bu maç dört gözle bekliyoruz. İyi bir sonuç almayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

"Radamel, Real Madrid'i nasıl buluyorsun?" sorusuna, "Bir geçiş sürecindeler. Fakat, hala büyük oyunculardan kurulu büyük bir kulüp." cevabını verdi.

Kolombiyalı golcü "İspanya'yı özlüyor musun? İnsanlar halen seni hatırlıyor" sorusunu ise "Evet, evet. Teşekkür ederim" ifadeleriyle yanıtladı.

(Sporx)