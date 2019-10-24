Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip kadrosuna kattığı pek çok önemli futbolcuyla Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Monaco takımından renklerine bağladığı ve hem kulüp tarafından hem de taraftarlar bazında henüz beklenilen performansın görülemediği yıldız oyuncu Radamel Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı. Oyuncunun sakatlığına ilişkin önemli bilgiler içeren bu rapor taraftarların da merak ettiklerine cevap olacak nitelikte.

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Ancak Falcao'nun 22 gündür süren sakatlığına dair kulüpten net bir açıklama da yapılmış değil.

Son olarak Real Madrid maçını da kaçıran Falcao için Galatasaraylı taraftarlar 'Falcao neden kadroda yok?', 'Falcao neden oynamıyor?' sorularını sıklıkla dile getirmeye başladı. Bu sorular sorulmaya devam ederken kariyerinde 878 günü sakat olarak geçiren Radamel Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı...

Galatasaray sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak kadrosunu adeta baştan aşağı yenilemişti. Galatasaray'ın bu transferlerin arasında en çok uğraş verdiği ve ses getiren isim ise şüphesiz Radamel Falcao olmuştu. Sarı-Kırmızılılar Kolombiyalı yıldızı Monaco'dan yıllık 5 milyon euro karşılığında 3 yıllığına kadrosuna katmıştı. Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünya yıldızı isim Galatasaray formasıyla çıktığı ilk mücadelede (Kasımpaşa) golünü kaydederek taraftarları oldukça umutlandırmıştı. Ancak Süper Lig'de 8. haftanın sonuna gelinirken yıldız oyuncu Süper Lig'de henüz 180 dakika sahada kalabildi.

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid maçı öncesi konuşan Fatih Terim'in 17-18 gündür idmanlara çıkamadığını söylemişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid mücadelesinde de forma giyemeyen Falcao'nun sakatlığının detaylarına dair net bir bilgi ise verilmiş değil. Aşil tendonun kopması ve bunun sonunda sezonu kapatma riski yüzünden idmanlara bile çıkamadığı bilinen Falcao'nun durumu oldukça ciddi olduğu ortaya çıktı...

İŞTE O RAPOR...

Fotomaç gazetesinin haberinde yer alan rapor şöyle;

Koşu egzersizlerinden sonra sürekli sızlamalar yaşıyor.

Bacağında güç kaybı hissi yaşadığını söylüyor.

Sabah uyandığında hassasiyet kaybı olduğunu söylüyor.

Doktorların yaptıkları tıbbi tahlillerin hiçbirisinde Falcao'da herhangi bir sakatlık ortaya çıkmamıştı. Ancak Jardim, Falcao'yu tedbir amaçlı oynatmamıştı. Çünkü bu verilerin tamamı ''aşil tendonu'' ile ilgiliydi.

Falcao, Galatasaray'da da aynı sıkıntılar üzerinde durulunca sağlık ekibi ve Terim, ''aşil tendonu koparsa'' korkusu ve kronik sakat olma ihtimali üzerine korku yaşamaya başladı...

İŞTE RADAMEL FALCAO'NUN SAKATLIK GEÇMİŞİ

2005/2006 SEZONU

Kulüp: River Plate

Sakatlık: Çapraz bağ yırtığı

Süre: 231 gün

2010/2011 SEZONU

Kulüp: Porto

Sakatlık: Kas Problemleri

Süre: 24 gün

2010/2011 SEZONU

Kulüp: Porto

Sakatlık: Kas Problemleri

Süre: 24 gün

Sakatlık: Diz yaralanması

Süre: 28 gün

2013/2014 SEZONU

Kulüp: Monaco

Sakatlık: Uyluk yaralanması

Süre: 24 gün

Sakatlık: Yırtık ACL

Süre: 190 gün

2015/2016 SEZONU

Kulüp: Chelsea

Sakatlık: Kasık

Süre: 150 gün

2016/2017 SEZONU

Kulüp: Monaco

Sakatlık: Uyluk yaralanması

Süre: 31 gün

Kulüp: Monaco

Sakatlık: Beyin sarsıntısı

Süre: 28 gün

2017/2018 SEZONU

Kulüp: Monaco

Sakatlık: Uyluk yaralanması

Süre: 22 gün