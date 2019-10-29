Radamel Falcao için taraftarları yıkacak iddia

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Galatasaray formasıyla en son PSG maçında boy gösteren ve oynadığı 5 maçta sadece 1 golü bulunan Radamel Falcao’nun sakatlığıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FALCAO 3 HAFTA DAHA YOK İDDİASI

‘Aşil tendonumda var diyerek’ antrenmanlara çıkmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Kolombiyalı yıldızın 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sağlık heyetinin her gün Falcao’yla yakından ilgilendiği kaydedildi. Galatasaray’dan yıllık ortalama 7 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki golcünün bu hafta Ç.Rizespor maçında forma giymesi beklenmezken, 6 Kasım’da Real Madrid’le hayati derecede önemli bir maça çıkacak olan sarı kırmızılıların yine Falcao’dan yoksun olarak Santiago Bernabeu’da mücadele edeceği bildirildi.