Radamel Falcao hırs küpü

GÜNEŞ

■ ASLAN, Süper Lig’in 4. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Terim yönetiminde maçın taktik çalışmasını gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar’da Radamel Falcao’nun oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi. Kolombiyalı yıldızın fizik olarak istenen seviyede olmasa da maça 11’de başlayacağı belirtildi. Öte yandan, G.Saray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak da Florya’ya gelerek oyuncularla sohbet etti.