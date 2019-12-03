Radamel Falcao görenleri şaşırttı

GÜNEŞ

■ Sarı-Kırmızılılar’ın sakat golcüsü Falcao, İspanya’daki tedavisini tamamladıktan sonra İstanbul’a döndü. Kolombiyalı yıldız dün de Florya’da idmandaydı. Falcao'nun takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salon ve sahada özel program dahilinde çalıştığı belirtildi. Günü tedaviyle geçiren Feghouli ve Lemina'nın sağlık durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Sakatlığı nedeniyle iki maçtır forma giyemeyen Ryan Babel de fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı. Hollandalının ligde bu hafta da oynamasının zor olduğu öğrenildi.