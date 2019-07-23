Radamel Falcao, Galatasaray'a çok yakın
Kolombiya basını, golcünün Porto takımından da transfer teklifi almasına rağmen, İstanbul’daki yaşama şartlarının Portekiz’e göre daha iyi olduğunu belirterek, ünlü santrforun Türkiye’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu yazdı.
Galatasaray bir yandan Monaco’dan ayrılma kararı alan ünlü golcü Radamel Falcao ile pazarlıkları sürdürürken diğer yandan da bu oyuncuyu Monaco’nun bonservis bedelsiz göndermesi için iknaya çalışıyor. Kolombiya basınında ise Falcao’nun, Porto’dan da transfer teklifi almasına rağmen Galatasaray’a daha yakın olduğu şeklinde haberler çıktı. Yine Kolombiya basını, “İstanbul’daki yaşam şartları Portekiz’den çok daha iyi. Bu nedenle Falcao’nun Türkiye’ye gitme ihtimali çok yüksek” yorumunda bulundu. Cim-Bom’un kurmaylarının Falcao’ya ödenecek yıllık 6 milyon euroluk maaş için sponsor arayışı da tüm hızıyla sürüyor. Bu arada Galatasaray’ın golcüsü Kostas Mitroglou’nun Avusturya kampında da göze giremediği ve bu oyuncu ile kamp sonrası masaya oturulacağı öğrenildi.
(Star)
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