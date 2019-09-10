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10 Eylül 2019 Salı 11:21:22 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 11:23:38

Radamel Falcao Fatih Terim'e mesajı gönderdi

Galatasaray'ın yeni yıldızı Radamel Falcao, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı golcü, teknik direktör Fatih Terim'den formayı istedi.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ederken, Radamel Falcao, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Transfer döneminde Türkiye'den başka bir takımdan teklif almadığını belirten Kolombiyalı yıldız şunları söyledi:

"Galatasaray'ın teklifi haziran başında olmuştu. İlk günden itibaren pozitiftim. Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Çok heyecanlanmıştım. Türkiye'de başka takımdan teklif almadım ama Avrupa'dan, Amerika'dan teklifler vardı. Benim için Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da başarı çok önemliydi. Şu an Galatasaray'da iyi bir kadro var. Bu coşkulu taraftarla Avrupa'da da iyi işler yapabiliriz"

İnanılmaz bir karşılamaydı. Taraftara bir kez daha teşekkür ederim. Galatasaray taraftarını izledim, böyle bir karşılama bekliyordum. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi çok tutkulu insanlar.

Bu hafta iyi idmanlar yaptım. Kendimi iyi hissediyorum. Son karar Fatih hocamızın. Hocam şans verirse Kasımpaşa maçında oynayabilirim.

Galatasaray taraftarı bana inanılmaz şeyler yaşattı. Ben de gollerimle onları mutlu etmek istiyorum. Mesajlarıyla hep destek verdiler, en iyisini hak ediyorlar. Taraftarım üçlü isterse cuma günü de seve seve çektiririm.

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