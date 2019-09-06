'Radamel Falcao aşık oldu'
FALCAO’NUN G.Saray’a transferi sadece Avrupa’da değil, Güney Amerika’da da ses getirdi.
GÜNEŞ
■ Kolombiya’nın ünlü gazetesi El Espectador, Falcao’nun imza törenine geniş yer ayırdı. Kolombiya futbolunun efsanevi ismi Carlos Valderama’nın transferi yorumladığı haberde, “Falcao için muhteşem bir tören yaptılar. O tam bir savaşçıdır ve kendisine savaşacağı iyi bir zırh buldu. Ateşli seyirciyi arkasına alıp Monaco’daki performansından daha iyisini izletebilir. G.Saray taraftarı onu çok sevdi. Anlaşılan o da yeni kulübüne şimdiden aşık olmuş” ifadeleri yer aldı.
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