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20 Kasım 2019 Çarşamba 08:58:48 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:03:55

Radamel Falcao, Ankaragücü maçıyla sahalara geri dönüş yapmayı planlıyor!

Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle Madrid'deki doktoruna tedavi olan Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'nun oynaması için belirlenen en erken tarih 14 Aralık.

Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi bir türlü bitmiyor. Önce transfer için haftalarca gün sayan sarı-kırmızılılar, şimdi de oyuncuyu sahada görebilmek için sabırla iyileşmesini bekliyor. Ancak tarih uzadıkça uzuyor…

50 gündür sahalardan uzak olan yıldız futbolcu tekrar İspanya'nın yolunu tuttu. Madrid'deki özel doktorunda tedavisine devam edecek Kolombiyalı golcü, aşil tendonundaki ağrıları geçmediği için 1 Ekim'deki PSG maçından bu yana oynamıyor. Özel iğneler olan Falcao, bu süreçte sarı-kırmızılı takımdan ayrı salonda bireysel çalıştı.

HAFTAYA KONTROLE GİRECEK

Galatasaray teknik heyeti, zorlu Başakşehir-Club Brugge- Trabzonspor fikstüründe kadro planlarını Falcao'suz yapıyor. Alanyaspor maçına da yetişmesi çok zor gözüken 33 yaşındaki forvet için hedef 14 Aralık'ta oynanacak Ankaragücü sınavı. Haftaya İspanya'dan döndükten sonra kontrole girecek Radamel Falcao, şayet testleri geçerse Alanyaspor maçı öncesinde takımla çalışmalara başlayacak ve bir sonraki hafta Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada sahada olacak.

BECKHAM PEŞİNE DÜŞTÜ

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Inter Miami'nin kurucusu ve başkanı olan David Beckham, MLS'e gösterişli bir başlangıç yapmak istiyor ve bu sebeple James Rodrigues, Radamel Falcao ve Mario Mandzukic'i transfer listesine aldı. Beckham'ın yüksek seviyede oynayan oyuncuları kadroya katmayı hedeflediği ve bu doğrultuda bir transfer listesi hazırladığı belirtildi.

Falcao hangi maçları kaçırdı?

Gençlerbirliği-Galatasaray 0-0

Galatasaray-Sivasspor 3-2

Galatasaray-Real Madrid 0-1

Beşiktaş-Galatasaray 1-0

Galatasaray-Çaykur Rize 2-0

Real Madrid-Galatasaray 6-0

Gaziantep FK-Galatasaray 0-2 

(Sabah)

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