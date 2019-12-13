13 Aralık 2019 Cuma 11:04:27 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 11:05:31
Radamel Falcao Ankaragücü maçında da kulübede başlayacak
PSG önünde yaklaşık 30 dakika forma giyen Radamel Falcao yarın Ankaragücü maçında da kulübede oturacak. Fiziki olarak büyük eksikleri olan Kolombiyalı yıldızın bu kez ikinci yarının tamamında görev alacağı ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre; PSG önünde yaklaşık 30 dakika forma giyen Radamel Falcao yarın Ankaragücü maçında da kulübede oturacak. Fiziki olarak büyük eksikleri olan Kolombiyalı yıldızın bu kez ikinci yarının tamamında görev alacağı ifade ediliyor.
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