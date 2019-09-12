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12 Eylül 2019 Perşembe 21:15:57 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 21:18:05

Quaresma'dan Fikret Orman'a ağır eleştiri

Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'ya katılan Ricardo Quaresma, ayrılık süreci ve yaklaşan Galatasaray maçıyla ilgili beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'nın kendisine güvenip transfer etmesine teşekkür ettiğini söyleyen Ricardo Quaresma, Kasımpaşa için elinden geleni yapacağını ifade etti.
 
"MAAŞLAR YATMIYORDU"
 
Beşiktaş'ta yaşadığı ayrılık süreciyle ilgili de konuşan Quaresma, "Beşiktaş'ta maaşlar 5 aydır yatmıyordu. Ne ben ne de ailem bundan mutlu değildik.Bir hafta sonra Fikret Orman, bu borçların kapanması için bana çek verdi. Bankaya çeki bozdurmaya gittiğimde çek karşılıksız çıktı. Ben de kulübü FIFA'ya şikayet ettim." dedi.
 
"FİKRER ORMAN'IN KARŞIMA ÇIKACAK CESARETİ YOKTU"
 
Fikret Orman'ın kendisine yaptıklarını saygısızlık olarak gördüğünü söyleyen Portekizli yıldız, "Beşiktaş başkanı, benim için artık var olmayan birisi. Transfer sezonunun bitmesine 5 gün kala sportif direktör bana gelip 'Seni kadro dışı bırakıyoruz. Artık idmanlara çıkmayacaksın.' dedi. Bu doğru bir davranış değil. Başkanın karşıma çıkacak cesareti yoktu." ifadelerini kullandı.
 
'Fenerbahçe'den ya da Galatasaray'dan teklif gelseydi ne ourdu?' sorusunu da yanıtlayan Quaresma, "Kolay bir soru. Beşiktaş'tan başka takımda oynamayacağımı söylemiştim. Ama maalesef Beşiktaş beni istemedi. Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak benim için çok kolay değil çünkü Beşiktaş'ı ve taraftarlarını çok seviyorum. Her zaman söylüyorum, Porto ve Beşiktaş her zaman kalbimde yer alacak" dedi.
 
Kariyerini henüz sonlandırmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirten tecrübeli yıldız, "Şu anda 36 yaşındayım. Emre Belözoğlu gibi 39 yaşıma kadar oynar mıyım bilmiyorum. Emre Belözoğlu gerçekten hayran olduğum bir oyuncu, inanılmaz bir kalitesi var." ifadelerini kullandı.
 
Ronaldo - Messi sorusunu da cevaplayan Quaresma, "Arkadaşım diye söylemiyorum; bence Ronaldo dünyanın en iyi futbolcusu" diye konuştu. 

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