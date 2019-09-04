'Quaresma yalan söylüyor'

GÜNEŞ

KAMPTAN ÖNCE SÖYLEDİK

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, takımdan ayrılırken kendisine tepki gösteren Quaresma’yı yalan söylemekle suçladı. Quaresma’nın 6 ay önce kendisinin “Karım kalmak istemiyor gideceğim” dediğini anlatan Orman, “Arabistan’dan teklif vardı. Gidemeyince kaldı. Sonra da bize 3 kere alacak ihtarı çekti ve ödedik. Ben kendisiyle konuşmadım. Kamp öncesi Serdal Adalı kendisine takımda kalamayacağını söyledi” diye konuştu.

İNSANLIK YAPTIK OYNATTIK

ORMAN, şöyle devam etti: “(O da kampa gelmem lazım. Yoksa takım bulamam) yanıtını verdi. Biz de aldık. Sonra da Abdullah Avcı’ya ilk maçta oynatmasını ben söyledim. Ancak oynamadığı zaman memnun olmayan oyuncunun artık kalmaması gerektiğine inandım. O bölgeye de transfer yapacaktık. Kendisine insanlık yaparak oynattık. Ancak o daha düzgün ayrılması gerekirken, beni yalan söyleyerek hedef gösterdi.

25 MİLYON EURO KAR

TRANSFER dönemi öncesi planladıkları gibi yaş ortalamasını ve takımın maliyetini indirdiklerini kaydeden başkan Orman, “20-25 milyon euro aşağı çektik. Genç ve hedefi olan oyuncular aldık. Başarılı hamlelerimiz oldu. Hocamız sol ayaklı stoper istiyordu, Ruiz’i aldık. Elneny hem 6 hem 8 oynayabiliyor. Boyd ve N’Koudou kanatlarda etkili. Asıl santrforumuz Burak. Ama Diaby de orada oynayabiliyor. Brugge’de 20 gol atmış bir oyuncu” dedi.

ARTIK HERKES KONUŞUR

BAŞKAN Fikret Orman, hakem hatalarıyla ilgili ve daha sonrası yapılan açıklamalarla ilgili bir soru üzerine de, TFF’ye verdikleri sürenin artık dolduğunu söyledi. Orman, “Kamuoyu üzerinden demeçlerle, başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar hakemleri baskı altına alma çabalarının önüne geçmezlerse herkes konuşacak. TFF’ye son uyarımızı yaptık. ‘Siz bunları engellemezseniz, biz de konuşacağız’ dedik” ifadesini kullandı.

TÜRK FUTBOLU GERİ GİDER

BUNU TFF’nin kendi içlerinde çözeceğini dile getiren Orman, “Biz Türkiye’nin en büyük camiasıyız. Biz yaptığımız her konuşmayı kamuoyunun önünde mi yapıyoruz. Hakemleri bu şekilde yönlendirmeler, Türk futbolunu çok geriye götürecek. Hakemler hata yapıyorlar, ama onları etki altına almak istiyorlar. Hep beraber bunu güzel bir lig haline getirmeliyiz. Bizim verdiğimiz son süre bitmiştir. Ya bunu halledecekler, ya da önüne geçemeyiz” dedi.