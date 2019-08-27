Quaresma: Paramı verin gideyim

Beşiktaş'ın yöneticileri ise 35 yaşındaki stara, “Alacaklarına karşılık bonservisini verelim” teklifinde bulunduğu ancak Portekizli yıldızın bunu kabul etmediği vurgulandı. Quaresma’nın, “Bu kulüpten paramı almadan bir yere gitmem. Gerekirse U21 takımı ile antrenmana çıkarım” dediği öne sürüldü. Başkan Fikret Orman’ın, Q7’nin bu sözlerine de çok kızdığı belirtildi. Bu gelişmelerden sonra Beşiktaş’ın Quaresma konusunda nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenmeye başladı. Kanat oyuncusu Beşiktaş’ta iki farklı dönemde görev yapmış, 226 maça çıkarken 38 gol atıp, 78 de asiste imza atmıştı. (Star)