29 Ağustos 2019 Perşembe 17:11:24 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:12:20
Quaresma, Kasımpaşa'ya imzayı attı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş’ın kadroda düşünmediği Ricardo Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
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