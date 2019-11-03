03 Kasım 2019 Pazar 17:30:56 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 17:40:42
Quaresma Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında sarı kart gören Ricardo Quaresma cezalı duruma düştü. Portekizli, haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçın 33. dakikasında sarı kart gören Ricardo Quaresma cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, 11. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
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