Quaresma’dan Rüştü Reçber paylaşımı
Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Kasımpaşalı futbolcu Quaresma, koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Beşiktaş ve Barcelona'dan takım arkadaşı olan Reçber'in fotoğrafını paylaşan Portekizli oyuncu, “Rüştü Reçber’in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum” notunu düştü.
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