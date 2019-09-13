Quaresma’dan Fikret Orman’a ağır sözler

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma, siyah-beyazlı kulüp ve başkan Fikret Orman hakkında beIN Sports'a çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte Portekizlinin açıklamalarından satır başları: "Bu sezon son sezonum olmayacak. Çünkü hem fiziksel hem de psikolojik açıdan iyi hissediyorum. Emre Belözoğlu gerçekten hayran olduğum bir oyuncu, inanılmaz bir kalitesi var. Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynamak istemediğimi hep söyledim. Ama maalesef Beşiktaş Başkanı beni istemedi. Ayrıldıktan sonra F.Bahçe veya G.Saray'da oynamak benim için kolay değil çünkü Beşiktaş'ı ve taraftarlarını çok seviyorum. Porto ve Beşiktaş, benim kariyerimdeki çok önemli iki takım ve her zaman kalbimde olacaklar. Fikret Orman yüzüme konuşacak yüreği hiçbir zaman göstermedi. Orman'ın bana verdiği çeki bankaya bozdurmaya gittiğimde çek karşılıksız çıktı. O, belki de bütün futbol dünyasında konuşmak istemediğim 1-2 kişiden biri.