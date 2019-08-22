Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. 35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '' Yalan haberler. Sözleşmemin son yılı; Kulübüme, takımıma ve taraftarlarıma yardım etmek ve şampiyon olmak için çalışacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş'' ifadelerini kullandı.