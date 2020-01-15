PSV'nin Milan'la transferi için anlaşma sağladığı Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'de oynamak istiyor

AC Milan'ın 5 milyon euro bonservis bedeli ile elden çıkartmak istediği ve PSV Eindhoven ile görüşmeler yaptığı Ricardo Rodriguez kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor.

AC Milan yönetimi, dün akşam saatlerinde PSV yönetiminden yetkililer ile Milano'da bir görüşmek gerçekleştirmiş ve Ricardo Rodriguez transfrinin büyük bir oranda tamamlandığı ifade edilmişti.

Ancak bugüne bambaşka bir haberle uyandık ve AC Milan ile PSV Eindhoven arasındaki anlaşmayaı Ricardo Rodriguez bozdu!

Lazzetta dello Sport gazetecisi Schira'nın haberine göre; AC Milan ile PSV transfer sürecinde büyük bir mesafe almıştı ancak Ricardo Rodriguez, kariyerine Hollanda'da değil Türkiye'de Fenerbahçe'de devam etmek istediğin iletince süreç askıya alındı.

Ricardo Rodriguez transferi için 5 milyon euro talep eden AC Milan, Fenerbahçe'nin 2 milyon euroluk teklifini reddetmiş ve alternatif seçeneklere yönelmişti ve şu anda PSV sürecinin de askıya alınmasının ardından AC Milan'ın nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu olmaya başladı.

Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye transferi hakkında bir açıklama yapmıştı.

İstanbul için 'dünyadaki en güzel şehirlerden birisi' yorumunu yapan oyuncusu Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğünü de ifade eden Domenico, "Oyuncum, Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor" dedi.

(Sporx)